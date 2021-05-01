ФК "Тюмень" сыграет с барнаульским клубом

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередная игра ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ четвертой группы состоится на стадионе "Геолог" 19 мая, сообщает ФК "Тюмень".

В гости к хозяевам приедет "Динамо-Барнаул".Тюменцы сейчас идут на втором месте в турнирной таблице, соперник занимает седьмую строчку. Последний раз барнаульцы приезжали в Тюмень 19 лет назад – коллектив из Алтайского края уступил со счетом 0:1.

Матч между "Тюменью" и "Динамо-Барнаулом" начнется в 19 часов. До этого зрителей ждет шоу-программа.