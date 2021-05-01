  • 17 мая 202117.05.2021понедельник
  • USD73,9968
    EUR89,6249
  • В Тюмени 25..27 С 4 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

ФК "Тюмень" сыграет с барнаульским клубом

Спорт, 15:20 17 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Очередная игра ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ четвертой группы состоится на стадионе "Геолог" 19 мая, сообщает ФК "Тюмень".

В гости к хозяевам приедет "Динамо-Барнаул".Тюменцы сейчас идут на втором месте в турнирной таблице, соперник занимает седьмую строчку. Последний раз барнаульцы приезжали в Тюмень 19 лет назад – коллектив из Алтайского края уступил со счетом 0:1.

Матч между "Тюменью" и "Динамо-Барнаулом" начнется в 19 часов. До этого зрителей ждет шоу-программа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ФК Тюмень

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:20 17.05.2021ФК "Тюмень" сыграет с барнаульским клубом
10:30 17.05.2021Тобольские футболисты уступили в речном дерби
16:29 15.05.2021Тюмень посетили легенды олимпийского движения
18:58 14.05.2021На чемпионате Европы по бодибилдингу выступит тюменка Ольга Хасанова