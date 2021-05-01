Губернатор распорядился закрыть все дороги в леса Тюменской области

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Все дороги, ведущие в лесные массивы Тюменской области, необходимо закрыть. Такое поручение на заседании межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах дал губернатор Александр Моор.

"В регионе по-прежнему сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Идет активное патрулирование, но некоторые наши земляки по-прежнему не проявляют должной сознательности – постоянно приходится кого-то выдворять из леса. Необходимо физически закрыть все дороги, ведущие в лесные массивы", – сказал он.

За прошедшие сутки в Тюменской области зарегистрировали 15 природных пожаров на площади более 750 га. В настоящее время действует 23 природных пожара на общей площади более 18 тыс. га. Борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. человек, используется 300 единиц техники. Для мониторинга обстановки и тушения пожаров привлекают авиацию.

Против нарушителей правил пожарной безопасности уже возбудили 464 административных дела и шесть уголовных. По результатам проверок сообщений о пожарах выявили 51 виновника. Всех привлекли к административной ответственности.