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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

СМИ сообщили об этапировании Рамиля Шамсутдинова в Тюменскую область

Происшествия, 13:50 18 мая 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

Рамиль Шамсутдинов, открывший стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, этапирован в Тюменскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Шамсутдинова Равиля Тугушева.

Как сообщает информационное агентство, Рамиль Шамсутдинов доедет до места назначения через полторы недели, определять колонию будут на месте.

В пресс-службе УФСИН России по Тюменской области от комментариев отказались, сославшись на федеральный закон "О персональных данных".

Напомним, Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в октябре 2019 года, погибли восемь человек, ранения получили еще двое. Трагедия случилась вечером 25 октября 2019 года в одной из войсковых частей Забайкальского края. При смене караула рядовой начал стрелять по сослуживцам из табельного оружия. Приговор жителю Тюменской области огласили в январе 2021 год. Его приговорили к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима.

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# исправительная колония , стрельба

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