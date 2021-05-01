30 км четырехполосной дороги Екатеринбург – Тюмень введут в эксплуатацию в 2021 году

Уралуправтодор Уралуправтодор

На трассе Екатеринбург – Тюмень идет капитальный ремонт с 220 по 240 км. Рабочие сделают проезжую часть четырехполосной до конца 21 года.

По информации Уралуправтодор, более 30 км дороги будут введены в эксплуатацию в этом году, вся трасса станет четырехполосной до 2025 года.

Представители Уралуправтодора провели день качества и проехали с инспекцией более 600 км по федеральным дорогам от Екатеринбурга до Тобольска. В рамках этого масштабного мероприятия руководство, специалисты управления, а также представители подрядных организаций проверили ход работ и содержания на трассах Р-351 Екатеринбург – Тюмень и Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

В Тюменской области на автодороге Тюмень – Тобольск - Ханты-Мансийск была продемонстрирована система контроля превышения габарита транспорта по высоте.

На объекте капитального ремонта км 125 – км 154 комиссия проинспектировала ход строительства моста через р.Нерда. Работы на многих участках идут с опережением срока, и уже до конца года порядка 60 км четырехполосной дороги будут введены в эксплуатацию.

День качества продолжился в Тобольске в формате пленарного заседания. В рамках которого был представлен доклад о перспективах строительства скоростной трассы Казань - Екатеринбург. По словам начальника ФКУ Александра Бедусенко, уже рассматриваются детали будущего маршрута, в кратчайшие сроки будет проведено проектирование и строительство магистральной трассы.