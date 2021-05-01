Замглавы МЧС и губернатор Тюменской области обсудили борьбу с пожарами

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Ситуацию с пожарами, вопросы взаимодействия межведомственных служб в ходе ликвидации, а также результаты принятых мер по стабилизации обстановки в Тюменской области обсудили первый заместитель министра МЧС России Александр Чуприян и губернатор Александр Моор 19 мая, сообщается на сайте МЧС.

Увеличение количества сил и средств за счет прибывших аэромобильных группировок придает динамику процессу по ликвидации и способствует сокращению времени реагирования. В ежедневном режиме специалисты будут расставляться на боевые участки в зависимости от текущей обстановки и прогнозов, подчеркнул Александр Чуприян.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что человеческий фактор становится причиной природных пожаров в большинстве случаев. Необходимо проводить всестороннюю профилактическую работу с населением.

В регионе организована круглосуточная работа межведомственного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах. Выстроено межведомственное взаимодействие между органами исполнительной власти региона, ГУ МЧС России по Тюменской области и другими ведомствами.

Также отмечено, что с 19 апреля в Тюменской области введен особый противопожарный режим, с 20 апреля установлен запрет на посещение лесов гражданами. С 11 мая на всей территории региона действует режим ЧС в лесах региона в связи с пожарами.