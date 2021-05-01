Александр Моор поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

24 мая во всех славянских странах отдают дань признания Кириллу и Мефодию — создателям первой славянской азбуки и великим просветителям.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

По словам главы региона, появление письменности послужило формированию литературного языка и книгоизданию, способствовало сохранению культуры и обычаев славянских народов. Кириллица стала основой для построения многих алфавитов языков народов России.

"День славянской письменности и культуры возвращает нас к духовным корням и древним традициям, напоминает о важности сохранения исторического, литературного и художественного наследия, воспитания любви к родной речи, бережного отношения к памятникам старины, уважения к старшим и семейным ценностям. Именно эти богатства способствуют мирному добрососедству на территории Тюменской области 150 национальностям, помогают передавать из поколения в поколение идеи добра, мира, справедливости и нерушимости нравственных устоев, воспитывать чувства патриотизма и национальной гордости на достойных примерах наших предков. Уважаемые тюменцы, крепкого вам здоровья, счастья, успехов и всех благ!", - сказал Александр Моор.