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Александр Моор поздравил жителей региона с Днем славянской письменности и культуры

Губернатор, 09:05 24 мая 2021

www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

24 мая во всех славянских странах отдают дань признания Кириллу и Мефодию — создателям первой славянской азбуки и великим просветителям.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона с Днем славянской письменности и культуры.

По словам главы региона, появление письменности послужило формированию литературного языка и книгоизданию, способствовало сохранению культуры и обычаев славянских народов. Кириллица стала основой для построения многих алфавитов языков народов России.

"День славянской письменности и культуры возвращает нас к духовным корням и древним традициям, напоминает о важности сохранения исторического, литературного и художественного наследия, воспитания любви к родной речи, бережного отношения к памятникам старины, уважения к старшим и семейным ценностям. Именно эти богатства способствуют мирному добрососедству на территории Тюменской области 150 национальностям, помогают передавать из поколения в поколение идеи добра, мира, справедливости и нерушимости нравственных устоев, воспитывать чувства патриотизма и национальной гордости на достойных примерах наших предков. Уважаемые тюменцы, крепкого вам здоровья, счастья, успехов и всех благ!", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День славянской письменности и культуры

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