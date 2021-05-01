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Более 20 предприятий Тюменской области получат субсидии на лизинг оборудования благодаря господдержке

Экономика, 13:03 20 мая 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

21 договор с предприятиями малого и среднего бизнеса региона на возмещение первого взноса по лизингу оборудования подписали в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области. Об этом рассказал руководитель департамента Антон Машуков.

Сумма, которая пойдет на эти нужды из бюджета - 34 млн 137 тыс. рублей. Она покроет затраты на приобретение 43 единиц оборудования, благодаря которому местные компании в первом квартале 2021 года модернизировали производство. Машуков подчеркнул, что средства в программе еще есть, и пригласил бизнес, в планах у которого на этот год также увеличить мощности либо усовершенствовать уже имеющиеся, заявляться в департамент на данную форму господдержки.

"Уже целый ряд документов или разработан, или разрабатывается по появлению новых форм поддержки. Например, субсидия для самозанятых, которая уже на согласовании, планируем к середине года запустить эту меру поддержки, ей смогут воспользоваться более 23 тысяч самозанятых, зарегистрированных в Тюменской области. Еще одно направление, в котором предприниматели были заинтересованы, - это привлечение специалистов извне, когда высокооплачиваемый эксперт приезжает, чтобы помочь предприятию стать сильнее и развиться. Тоже ожидаем, что в течение лета эта форма поддержки появится", - поделился планами Антон Машуков.

Дарья Казакова

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# Антон Машуков , господдержка , инвестиции , лизинг , малый и средний бизнес , модернизация , производство

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