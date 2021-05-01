Тюменский лыжник получит награду Олимпийского комитета России за благородный поступок

| Фото: Олимпийский совет Тюменской области | Фото: Олимпийский совет Тюменской области

Тюменский лыжник Денис Спицов будет награжден за благородный поступок, который проявил в ходе масс-старта многодневки "Ски Тур" в Норвегии, сообщает Олимпийский совет Тюменской области.

20 февраля 2020 г. на 34 км трассы тюменский лыжник заметил, что у лидера российской сборной Александра Большунова сломалась палка, тогда он отдал ему свою. В итоге Денис занял 17 место, а Большунов одержал победу.

Решение о награждении принято на заседании Олимпийского комитета России. Также дипломом за вклад в пропаганду принципов честной борьбы наградят областную СШОР Л.Н. Носковой.