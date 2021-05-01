В Тюменской области началась сборка креативного кластера

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Многое сделано для того, чтобы Тюмень и Тюменская область стали комфортными для жизни. Качественная городская среда должна обеспечить, в свою очередь, условия и для комфортного развития.

Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев, открывая проектную сессию "Креативные индустрии Тюменской области" 21 мая в преддверии Дня предпринимателя. В "Точке кипения" участники встречи обсудили создание креативных пространств, медиа и коммуникации, дизайн, а также сферы образования и развлечений.

По словам модератора, предпринимателя и преподавателя РАМ им. Гнесиных Ивана Карпушкина, результатом проектной сессии должно стать создание в Тюменской области креативного кластера, собранного по модели креативно-инновационного пространства из резидентов, событий, проектов, сервисов и инфраструктуры.

Еще одна цель встречи - увидеть место Тюменской области в новом общественно-экономическом укладе и в глобальном креативно-инновационном пространстве и понять, как наиболее успешно адаптироваться к этим изменениям, используя модель креативного кластера.

"Проанализировав нашу экономику по части инвестиций, мы обнаружили, что после резкого скачка в 2016 году, связанного с реализацией нескольких крупных инвестпроектов, на сегодняшний день каких-то крупных вливаний не наблюдается, - рассказал участникам сессии глава Тюмени Руслан Кухарук. – И это заставило нас задуматься, а какое у нас будущее?".

В качестве перспективных примеров глава города привел реализующиеся сегодня проекты по преобразованию ул. Дзержинского и созданию планетария в здании круглой бани по ул. Ленина. По его мнению, запуск этих площадок позволит в будущем расширить взаимодействие бизнеса с творческими группами, а также откроет для города новые возможности.

"Слово "кластер" для большинства не означает сегодня ровным счетом ничего, - отметил Иван Карпушкин. – Для нас это то, что соединяет в себе самые непохожие вещи: виды деятельности, продукты во что-то очень понятное для всех".

Напомним, День предпринимателя-2021 пройдет в Тюменском технопарке 28 мая и будет посвящен развитию креативных индустрий. Это более 30 видов деятельности: дизайн, архитектура, кино, телевидение, анимация, реклама, исполнительские и визуальное искусство и многое другое. Их развитие не зависит от географии и ресурсов, главное – это люди, идеи и совместная работа, отмечают организаторы форума.

Николай Ступников