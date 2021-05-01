ВК "Тюмень" подписал контракт с игроком молодежной сборной России

| Фото: ВК "Тюмень" | Фото: ВК "Тюмень"

Мужской волейбольный клуб "Тюмень" подписал контракт с доигровщиком Максимом Ивлиевым, сообщает пресс-служба клуба.

26-летний игрок родом из Хабаровска. Профессиональную карьеру начал в краснодарском "Динамо". Также выступал за воронежский "Кристалл", одинцовскую "Искру" и "Владимир". Два последних сезона Ивлиев провел в магнитогорской "Магнитке".

В 2014 году в составе молодежной сборной России доигровщик стал победителем чемпионата Восточно-Европейской зональной ассоциации.