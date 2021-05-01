Особенности лечения артериальной гипертонии в условиях COVID-19 обсудят в Тюмени

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Особенности лечения артериальной гипертонии в условиях пандемии коронавирусной инфекции обсудят участники 11 международного онлайн-конгресса "Кардиология на перекрестке наук", который пройдет в Тюмени с 25 по 27 мая.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала заведующая научным отделом клинической кардиологии, научный руководитель отделения артериальной гипертонии Тюменского кардиологического научного центра Людмила Гапон. По ее словам, запланирован большой симпозиум, посвященный кардиальной патологии и коронавирусной инфекции. Своими наработками поделятся специалисты из Москвы, Челябинска и Республики Беларусь.

Так, профессор Вячеслав Мареев из Москвы прочтет лекцию "Сердечная недостаточность и коронавирусная инфекция". Профессор Игорь Шапошник из Челябинска расскажет о клинике и лечении артериальной гипертонии в условиях пандемии. Профессор Наталья Митьковская из Беларуси представит обзор литературы и собственные данные, посвященные постковидному синдрому.

Кроме того, первые результаты однолетнего кардиологического наблюдения пациентов после COVID-19-ассоциированной пневмонии представит заведующая лабораторией инструментальной диагностики, врач УЗИ Тюменского кардиоцентра Елена Ярославская.

"Мы узнаем об итогах наблюдения почти 400 пациентов, которые перенесли ковидную пневмонию. В течение года мы оценивали у них патологии сердечно-сосудистой системы. Уверена, что в условиях пандемии эти данные будут актуальны", - отметила Людмила Гапон.

Она подчеркнула, что в теме коронавирусной инфекции важен не столько сам COVID-19, сколько постковидный синдром, те патологии, которые выявляют уже после выздоровления. Зачастую пациенты достаточно долго после перенесенной инфекции жалуются на слабость, утомляемость, снижение работоспособности и памяти.

"COVID-19 страшен для сердца, а последствия и очень длительные и значительные. И если про ковид мы уже знаем достаточно много и понимаем, что это не столько респираторная инфекция, сколько патология сосудов организма, то исследования постковидного синдрома только начинаются. Вопросов много и течение постковидного синдрома нуждается в дальнейшем исследовании", - добавила Людмила Гапон.

Конгресс "Кардиология на перекрестке наук" пройдет в Тюмени с 25 по 27 мая. В эти дни сразу три крупных международных конференции состоятся на базе Тюменского кардиоцентра в режиме онлайн. Трансляция будет организована на сайте cardio-congress.ru.

Любовь Голышева