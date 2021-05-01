Директор Universal University расскажет о ярких креативных проектах России на тюменском форуме

| Фото: Universal University в Instagram | Фото: Universal University в Instagram

Директор Universal University Екатерина Черкес-Заде выступит на форуме “День предпринимателя-2021. Креативные индустрии”, который пройдет в Тюменском технопарке 28 мая. На ток-шоу “Развитие креативных индустрий – будущее региона” она расскажет о самых громких российских креативных проектах и их создании, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Universal University объединяет ведущие учебные заведения в области творческих индустрий: Британскую высшую школу дизайна, Школу компьютерных технологий Scream School, Московскую школу кино, Московскую школу архитектуры МАРШ, Московскую школу коммуникаций MACS, Московскую школу музыки и другие проекты.

На тюменском форуме спикеры обсудят инвестиционный потенциал отрасли, меры поддержки креативного бизнеса, а также расскажут об успешных кейсах и практике выхода российских креативных предпринимателей на международные рынки.

Участие бесплатное. Регистрация на событии на сайте тюменьфорум.рф. Подробности по телефону: 8-932-482-75-67.