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Дублеры ФК "Тюмень" продолжат выступление в Кубке России

Спорт, 12:14 27 мая 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Дублеры ФК "Тюмень" вышли в полуфинал межрегионального этапа Кубка России по футболу, сообщает пресс-служба клуба.

На четвертьфинальной стадии они дважды обыграли курганский "Тобол". Дома тюменцы взяли верх со счетом 3:0. В гостях команда Евгения Маслова победила 3:1.

Уже к 53 минуте тюменцы в Кургане вели – 3:0. Голами у них отметились Денис Лукиных, Никита Ионин и Михаил Кузнецов. Лишь под занавес встречи капитан "Тобола" Артем Довгаль смог размочить счет.

В полуфинале тюменцы дважды встретятся с лучшей командой из пары "Торпедо-2" (Миасс) – "Металлург-Магнитогорск".

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# кубок России , ФК Тюмень

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