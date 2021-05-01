В Тюмени пройдет матч памяти хоккеиста Ремира Хайдарова

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Ежегодный матч памяти игрока ХК "Рубин" Ремира Хайдарова состоится в Тюмени 26 июня, сообщает пресс-служба клуба.

Свое участие в матче уже подтвердили Егор Кутугин, Егор Кунгурцев, Егор и Никтита Брютовы, Данил Воеводин.

Защитник хоккейного клуба "Рубин" Ремир Хайдаров трагически погиб в 2012 году. Он на протяжении трех сезонов играл в тюменской команде. Был одним из лидеров в золотом чемпионате ВХЛ 2010-2011.

Каждое лето тюменские воспитанники из разных клубов, известные ветераны, а также те, кто выступал на льду вместе с Ремиром, традиционно собираются в Тюмени, чтобы почтить его память.