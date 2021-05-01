Тюменские единороссы предлагают увеличить сумму соцподдержки льготникам на внутридомовую газификацию

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Увеличить сумму социальной поддержки на внутридомовую газификацию гражданам 43 льготных категорий с 40 до 60 тыс. рублей, а также выплачивать компенсации в размере 48 тыс. рублей малоимущим многодетным семьям за технологическое подключение к газовым сетям домовладений, в которых они проживают. С таким предложением выступает ТРО партии "Единая Россия".

В Тюменской области уже действует социальная поддержка граждан 43 льготных категорий на компенсацию стоимости приобретения и монтажа внутридомового газового оборудования. Им выплачивается бюджетная субсидия в размере до 40 тысяч рублей на домовладение.

К числу льготников, имеющих право на соцподдержку при внутридомовой газификации, относятся участники Великой Отечественной войны; ветераны боевых действий; ветераны труда; инвалиды; одиноко проживающие пенсионеры; члены малоимущей семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, которые состоят на учете в органах соцзащиты населения Тюменской области и др.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии, первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов сообщил: "Фракция "Единая Россия" Тюменской областной думы подготовила соответствующие предложения. Принятие этих инициатив имеет важное социальное значение и направлено на скорейшее выполнение поручения президента России".

Андрей Артюхов добавил, что за три года планируется газифицировать 21 тыс. 334 домовладения. Уровень газификации в области достиг 96,9%, к концу 2023 он составит 98%, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия"