ГК "Дамате" завершила посевную кампанию в Голышмановском округе

| Фото: acdamate.com | Фото: acdamate.com

Специалисты ГК "Дамате" полностью завершили посевную кампанию на площади 8,4 тыс. га в Голышмановском округе. Дополнительно на арендуемой площади 2 тыс. га в Тюменском районе окончен посев зерновых - пшеницы, ячменя, овса, сообщает компания.

На поля в Голышманово внесли минеральные удобрения, провели подкормку многолетних трав на площади 3,4 тыс. га, сделали предпосевную обработку 8,4 тыс. га земли.

Дополнительно к имеющейся технике компания приобрела новый посевной комплекс для зерновых, однолетних и многолетних трав "Väderstad Rapid" стоимостью 18 млн рублей. Пополнение парка позволило провести полевые работы в оптимальные сроки.

В весенней кампании задействовали более 20 единиц техники, включая высокопроизводительные посевные комплексы, разбрасыватели удобрений, погрузчики. В сезонно-полевых работах участвовали 56 механизаторов.

В 2021 году "Дамате" внесла ряд новшеств и в технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Специалисты изменили схему внесения удобрений, что позволит провести раскисление почв, улучшить их агрохимический состав и повысить урожайность кукурузы на силос и на зерно, увеличить урожайность и срок использования люцерны.

Структура севооборота в регионе сохраняется на уровне 2020 года. Среди возделываемых в текущем году культур - люцерна, однолетние на сенаж (ячмень, овес, райграс), зерновые (ячмень, пшеница, кукуруза), кукуруза на силос.