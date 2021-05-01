Тюменская область в 2020 году увеличила объем допподдержки бизнеса до 3 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 3 млрд рублей составил объем региональных налоговых льгот, предоставленных бизнесу в качестве дополнительных мер поддержки в 2020 году для смягчения негативного влияния ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"С учетом дополнительных мер налоговой поддержки общий объем средств, оставшихся в распоряжении бизнеса, в 2020 году составил более 10 миллиардов рублей. В наиболее пострадавших сферах более семисот налогоплательщиков освобождены от уплаты налога на имущество организаций, более девяти тысяч - от уплаты транспортного налога. Двадцать тысяч налогоплательщиков получили экономию за счет снижения единого налога на вмененный доход", - отметил глава региона.

Право применять ставку налога в размере 1% получили 18 тыс. индивидуальных предпринимателей и организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения. Более чем для тысячи индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, стоимость патента на 2020 год составила один рубль, независимо от сферы деятельности.

На 2021 год для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, предусмотрено снижение ставки налога в два раза - с 6до 3%. На период до 2024-го года продлено действие налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравшие упрощенную или патентную систему налогообложения.

"В портфель мер поддержки бизнеса в 2020 году вошли и льготы по арендным платежам. Региональные институты развития обеспечили поддержку путем реструктуризации графика платежей по сумме основного долга по действующим инвестиционным займам и договорам микрозаймов. Фондом микрофинансирования Тюменской области реализована программа предоставления льготных микрозаймов", - отметил глава региона.

Комплекс федеральных и региональных мер позволил бизнесу не только выстоять, но и развиваться. И хотя по итогам 2020 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства несколько снизилось, численность занятых в малом и среднем предпринимательстве превысила значение 2019 года.

Всего на развитие реального сектора экономики в 2020 году в Тюменской области было направлено 17,6 млрд рублей - больше, чем в 2019 году.

Евгений Бабенко