  • 28 мая 202128.05.2021пятница
  • USD73,4580
    EUR89,6555
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 150 тысяч жителей Тюменской области участвовали в проектах активного долголетия в 2020 году

Губернатор, 12:41 28 мая 2021

Фото: организаторов форума «На 55 с плюсом!» (архив)

Инновационные межведомственные проекты, направленные на создание наиболее комфортной среды для людей старшего поколения и продвижение активного долголетия, активно реализуются в Тюменской области. В прошлом году в этих проектах приняли участие более 150 тыс. человек. Кроме того, 7,6 тыс. тюменцев участвовали в программе "Серебряное добровольчество".

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"В рамках проекта "Старшее поколение" мы развиваем систему долговременного ухода, включающего сбалансированное оказание социальных и медицинских услуг. В 2020 году приобретено 11 автомобилей для доставки в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности", - отметил глава региона.

В условиях режима повышенной готовности, введенного для предупреждения распространения COVID-19, особое внимание было уделено людям, проживающим в стационарных социальных учреждениях. С апреля прошлого года и до настоящего времени дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов работают в режиме полной изоляции сменами по 14 дней. Для пожилых людей сохранен привычный режим пребывания в учреждении, проведения необходимых социально-реабилитационных мероприятий, введено онлайн-общение с родственниками.

Сто процентов жителей региона, получавших социальные услуги в прошлом году, были удовлетворены их качеством.

Евгений Бабенко

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , отчет губернатора , пожилые люди , социальные услуги , Тюменская облдума

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:41 28.05.2021Более 150 тысяч жителей Тюменской области участвовали в проектах активного долголетия в 2020 году
12:10 28.05.2021В Тюменской области в 2020 году благоустроили 96 дворов и 47 общественных пространств
11:54 28.05.2021Моор: креативные индустрии - одна из точек роста экономики Тюменской области
11:19 28.05.2021Период пандемии Тюменская область пережила без масштабных потрясений, считает Иван Квитка