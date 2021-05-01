Более 150 тысяч жителей Тюменской области участвовали в проектах активного долголетия в 2020 году

Фото: организаторов форума «На 55 с плюсом!» (архив) Фото: организаторов форума «На 55 с плюсом!» (архив)

Инновационные межведомственные проекты, направленные на создание наиболее комфортной среды для людей старшего поколения и продвижение активного долголетия, активно реализуются в Тюменской области. В прошлом году в этих проектах приняли участие более 150 тыс. человек. Кроме того, 7,6 тыс. тюменцев участвовали в программе "Серебряное добровольчество".

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на заседании областной думы с отчетом о работе регионального правительства в 2020 году.

"В рамках проекта "Старшее поколение" мы развиваем систему долговременного ухода, включающего сбалансированное оказание социальных и медицинских услуг. В 2020 году приобретено 11 автомобилей для доставки в медицинские организации людей старше 65 лет, проживающих в сельской местности", - отметил глава региона.

В условиях режима повышенной готовности, введенного для предупреждения распространения COVID-19, особое внимание было уделено людям, проживающим в стационарных социальных учреждениях. С апреля прошлого года и до настоящего времени дома-интернаты для пожилых людей и инвалидов работают в режиме полной изоляции сменами по 14 дней. Для пожилых людей сохранен привычный режим пребывания в учреждении, проведения необходимых социально-реабилитационных мероприятий, введено онлайн-общение с родственниками.

Сто процентов жителей региона, получавших социальные услуги в прошлом году, были удовлетворены их качеством.

Евгений Бабенко