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В Сладковском районе завершается посевная кампания

Экономика, 15:15 29 мая 2021

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

На 98% выполнен план по яровому севу в Сладковском районе. Почти все сельхозтоваропроизводители завершили посевные работы, сообщает администрация района.

Более 18 тыс. га засеяли местные аграрии, в том числе зерновыми и зернобобовыми культурами 11 тыс. га. На 1,1 тыс. га высажена кукуруза, это 103% от плана, еще на 5 тыс. га - однолетние травы, что составляет 111 % от плана.

Посеян лен в полном объеме, полностью завершена посадка картофеля.

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# посевная кампания

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