В Тюменской области с 1 июля вырастет тариф по обращению с ТКО

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На 9,8% вырастет единый экономически обоснованный тариф регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 1 июля он составит 6 тыс. 905,09 рубля за тонну (без НДС). Ранее установленный льготный тариф для населения не изменился, сообщает департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Размер платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО, рассчитанный по льготным тарифам, с 1 июля 2021 года составит для проживающих в многоквартирных домах 146,26 рубля с человека в месяц (+4,81 рубля с человека в месяц). Для проживающих в жилых домах 125,42 рубля с человека в месяц (+4,13 рубля с человека в месяц). Рост совокупного коммунального платежа у жителей области с 1 июля 2021 года не превысит 3,4%.

Разница между платежами по экономически обоснованным и льготным тарифам будет возмещена региональному оператору - Тюменскому экологическому объединению - из областного бюджета.

Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области пересмотрел тарифы в связи с обращением регоператора. Предприятие ввело в эксплуатацию последние объекты по обращению с ТКО, созданные по концессионному соглашению с правительством Тюменской области.

Мусоросортировочный завод в Ишимском районе обслуживает 11 муниципалитетов. В среднем завод принимает 60 мусоровозов в день. Технологическая линия позволяет отбирать 12 различных фракций вторсырья.

На мусороперегрузочной станции в Ялуторовске отходы, доставленные в обычных мусоровозах, прессуются и отправляются на полигон в специальном бункере, что позволяет сократить количество рейсов мусоровозов на полигон. Станция обслуживает девять муниципалитетов.

В тариф регионального оператора, который действовал в 2021 году, расходы на эксплуатацию этих объектов включены не были.