Стартовала регистрация на Тобольский полумарафон

| Фото: Тобольский полумарафон во ВКонтакте | Фото: Тобольский полумарафон во ВКонтакте

Регистрация на третий полумарафон стартовала в Тобольске.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил один из организаторов мероприятия Константин Ваганов.

"Уже за первые пять часов со старта регистрации, заявки подали любители бега из девяти городов Тюменской, Свердловской областей, Югры и Ямала. Всего мы планируем в этом году принять около 1,5 тысяч участников со всей России", - отметил Константин Ваганов.

Третий Тобольский полумарафон пройдет 21 и 22 августа текущего года. В первый день на Базарной площади состоятся забеги для детей от 3 до 13-ти лет, детские спортивные и игровые программы. Также пройдут беговые экскурсии и образовательный лекторий.

22 августа на Красной площади откроется стартовый городок. От стен кремля любители бега побегут дистанции 5 км, 10 км, 21,1 км. Впервые состоится корпоративная эстафета для команд предприятий и организаций, а также оздоровительный забег в стиле "скандинавская ходьба" на 5 км.

Евгений Новоселов