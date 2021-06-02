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Экс-проректору ТИУ суд отказал в условно-досрочном освобождении

Происшествия, 15:16 02 июня 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Бывшему проректору Тюменского индустриального университета отказали в условно-досрочном освобождении, сообщает областной суд.

В марте 2018 года суд вынес приговор руководителю, обвиняемому в многомиллионных хищениях бюджетных средств и скрывшемуся от суда. По совокупности преступлений он был осужден к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

По уголовному делу экс-проректор находился под подпиской о невыезде и в января 2018 года не явился в суд. Мужчина был объявлен в розыск. Спустя несколько месяцев его задержали полицейские.

Руководитель обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями и трех мошенничествах, совершенных группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

В надежде на условно-досрочное освобождение экс-проректор обжаловал постановление Калининского районного суда, отклонившего его апелляционную жалобу. Тюменский областной суд изучил все обстоятельства и оставил постановление без изменения, а жалобу без удовлетворения.

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# суд , ТИУ

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