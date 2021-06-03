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Промпредприятия Тюменской области за четыре месяца увеличили производство продукции на 7,7 процента

Экономика, 15:15 03 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Индекс промышленного производства в Тюменской области за январь – апрель 2021 года, по предварительным данным органов государственной статистики, составил 107,7% к уровню аналогичного периода 2020 года.

Рост показателей, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 121,7%.

Наибольшие темпы отмечены в изготовлении химических веществ и химических продуктов – 172,9%, прочих готовых изделий – 220,8%, бумаги и бумажных изделий – 157,9%, мебели – 155,8%, электрического оборудования – 147,3%, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – 146%, резиновых и пластмассовых изделий – 130,6%, ремонте и монтаже машин и оборудования – 112,1%, обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки – 110,8%, производстве прочей неметаллической минеральной продукции – 108,6%.

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# индекс промпроизводства

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