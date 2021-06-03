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Тюменка три месяца получала социальные выплаты на несуществующую дочь

Происшествия, 13:51 03 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Женщину, виновную в получении социальных выплат на несуществующую дочь, осудили в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

29-летняя жительница Тюмени через МФЦ подала заявления на получение пособий и других выплат на дочь, приложив поддельное свидетельство о рождении. С июля по сентябрь 2020 года мошенница обманным путем получила более 132 тыс. рублей.

Суд назначил подсудимой штраф в размере 7 тыс. рублей в доход государства. Кроме того, постановил взыскать с осужденной в пользу всю сумму похищенных средств.

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# мошенничество

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