В Тюмени легкоатлеты поборются за награды "Шиповки юных"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Более 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных" в Тюмени 4 и 5 июня, сообщает городской многопрофильный центр.

В лично-командных соревнованиях выступят спортсмены из общеобразовательных учреждений города в возрастных категориях 2008–2009, 2006–2007 годов рождения. В составе каждой сборной – шесть человек.

В первый день участникам предстоит испытать себя в беге на дистанции 60 м, эстафете 4х100 м, выполнить прыжки в длину/высоту. Во второй - спортсмены блеснут мастерством в метании снаряда, беге на дистанциях 500, 600, 800 и 1000 м.

Данные состязания являются отборочными на областные соревнования по легкой атлетике, которые пройдут 12-13 июня в Тюмени.