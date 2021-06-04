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В Тюмени легкоатлеты поборются за награды "Шиповки юных"

Спорт, 17:39 04 июня 2021

Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Более 100 спортсменов примут участие в соревнованиях по легкоатлетическому многоборью "Шиповка юных" в Тюмени 4 и 5 июня, сообщает городской многопрофильный центр.

В лично-командных соревнованиях выступят спортсмены из общеобразовательных учреждений города в возрастных категориях 2008–2009, 2006–2007 годов рождения. В составе каждой сборной – шесть человек.

В первый день участникам предстоит испытать себя в беге на дистанции 60 м, эстафете 4х100 м, выполнить прыжки в длину/высоту. Во второй - спортсмены блеснут мастерством в метании снаряда, беге на дистанциях 500, 600, 800 и 1000 м.

Данные состязания являются отборочными на областные соревнования по легкой атлетике, которые пройдут 12-13 июня в Тюмени.

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# легкая атлетика

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