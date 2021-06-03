Владимир Якушев: регионы УФО включились в реализацию проектов комплексного развития территорий

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Регионы Уральского федерального округа активно включились в работу, нацеленную на реализацию проектов комплексного развития территорий. В том числе они будут использовать механизмы инфраструктурного кредитования и инфраструктурных облигаций.

Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, выступая на сессии "Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий" Петербургского международного экономического форума, сообщает пресс-служба полпреда президента в УФО.

"Уральский федеральный округ сейчас строит 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров - в удачном 2014 году мы уже достигали его. К 2030 году это должно быть 10,3 миллиона квадратных метров – это серьезный рывок. Если мы не подготовим инфраструктуру к тому моменту, рывок мы не совершим", - отметил полпред.

По его словам, все шесть регионов Уральского федерального округа имеют проекты, под которые будут использоваться инфраструктурные облигации и инфраструктурные кредиты. В субъектах УФО завершается работа по подготовке нормативной базы для сопровождения проектов КРТ.

Один регион – Ямало-Ненецкий автономный округ – пакет документов уже подготовил. Площадки под КРТ определены, до конца года, согласно планам, будут отработаны три из них: в Курганской, Свердловской и Тюменской областях, сообщил Владимир Якушев журналистам.

Планируется расселить 63 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья, объем перспективного жилищного строительства по этим объектам составит 528 тыс. кв. м. Всего в УФО 14 таких проектов.

"Инструмент комплексного развития территорий очень важный, это механизм государственно-частного партнерства, возможность привлечь средства инвесторов, и, в итоге ускорить программу по уменьшению количества аварийного, ветхого жилья. Мы активно двигается в этом направлении", - сказал Владимир Якушев.

Также полпред сегодня принимает участие в расширенном заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Экономика и финансы". Речь пойдет об обеспечении долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов и повышении финансовой самостоятельности регионов.