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221 тыс. личинок щуки, пеляди, карпа выпустили в водоемы Нижнетавдинского района

Экономика, 17:55 05 июня 2021

phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Плановое весеннее зарыбление семи водоемов провели в Нижнетавдинском районе. Выпущено 11,6 тыс. штук годовика карпа, 10 тыс. штук личинки щуки, 200 тыс. штук личинки пеляди, сообщает администрация района.

Работу проконтролировала комиссия в составе уполномоченных представителей Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, департамента АПК и органа местного самоуправления.

В Нижнетавдинском районе для товарного рыбоводства используется девять рыбоводных участков, еще три сформировано для проведения торгов. Рыбохозяйственной деятельностью в районе занимаются четыре юридических лица, два индивидуальных предпринимателя и региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов".

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# рыбоводство

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