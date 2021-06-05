221 тыс. личинок щуки, пеляди, карпа выпустили в водоемы Нижнетавдинского района

| Фото: phototyumen.ru | Фото: phototyumen.ru

Плановое весеннее зарыбление семи водоемов провели в Нижнетавдинском районе. Выпущено 11,6 тыс. штук годовика карпа, 10 тыс. штук личинки щуки, 200 тыс. штук личинки пеляди, сообщает администрация района.

Работу проконтролировала комиссия в составе уполномоченных представителей Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, департамента АПК и органа местного самоуправления.

В Нижнетавдинском районе для товарного рыбоводства используется девять рыбоводных участков, еще три сформировано для проведения торгов. Рыбохозяйственной деятельностью в районе занимаются четыре юридических лица, два индивидуальных предпринимателя и региональная общественная организация "Общество охотников и рыболовов".