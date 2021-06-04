Александр Моор: Тюменская область преодолела трудный период борьбы с лесными пожарами

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самый трудный период в ситуации с лесными пожарами в Тюменской области позади. Большинство пожаров уже потушено. Об этом в интервью РИА Новости заявил губернатор Александр Моор.

"Все негативные факторы, которые могли быть, сошлись в одном месте – это высокая температура, такой жары в мае давно не было – плюс 35, отсутствие осадков, сильные ветра – ветровая нагрузка до 25 метров в секунду, низкий уровень грунтовых вод – основная площадь, пройденная огнем, была на болотах, они были очень сухими. Учитывая все эти факторы, огонь распространялся очень быстро", - сказал он.

Для ликвидации таких пожаров необходимы специальные средства и технологии.

"Тушить такие пожары могут только профессиональные люди, которые знают, как это делать. Поэтому мы привлекли профессиональных десантников из других регионов, федеральной службы. Привлекли самолеты и вертолеты. Сейчас ситуация у нас спокойная", - отметил Моор.

Ранее, в Тюменскую область для тушения лесных пожаров прибыла группировка МЧС России, федеральной службы Авиалесоохраны, также привлекались специалисты и техника Минобороны.

Сейчас на территории региона - 18 лесных пожаров на площади 1 тыс. 167 га. Продолжает действовать режим ЧС.

Напомним, в эти дни губернатор Тюменской области принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме.