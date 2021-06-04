Тюменская область намерена привлечь 1,4 млрд рублей через инфраструктурные облигации

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Власти Тюменской области планируют привлечь около 1 млрд 400 млн рублей через инфраструктурные облигации на поддержку строительства 300 тыс. кв. метров жилья в Тюмени, сообщил в интервью ТАСС губернатор Тюменской области Александр Моор в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Напомним, что регион входит в Топ-5 пилотных регионов по использованию инфраструктурных облигаций. Моор рассказал, что на участке в районе аэропорта Плеханово реализуется проект, на котором планируется застройка около 300 тыс. кв. м. жилья в течение пяти лет и привлечение денег через инфраструктурные облигации в объеме примерно 1 млрд 400 млн рублей. "Они пойдут на создание инженерной инфраструктуры для обеспечения жилищного строительства", - уточнил он.

По его словам на этом проекте отработают юридические нюансы, чтобы использовать этот инструмент в больших масштабах.

В 2020 году в области введено в эксплуатацию 1 млн 581 тыс. кв. м жилья.

ДОМ.РФ планирует выпустить инфраструктурных облигаций на 10 млрд рублей для Сахалинской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей на развитие жилищного строительства.