Губернатор Тюменской области рассказал о работе на ПМЭФ

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Активная, слаженная и, самое главное, результативная работа тюменской команды на Петербургском международном экономическом форуме способствует дальнейшему социально-экономическому развитию региона и повышению качества жизни наших земляков, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги ПМЭФ-2021.

"Тюменская область не только заняла третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2020 года, но и вошла в число лидеров по качеству жизни среди регионов страны. Об этом упомянул в выступлении на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. Это главные для Тюменской области результаты ПМЭФ-2021, большой успех и огромная заслуга всех жителей", - подчеркнул губернатор.

Еще один существенный итог форума - Тюменская область остается в авангарде государственной и мировой экономической политики, отметил Моор. "Глава государства обратил самое пристальное внимание участников форума на проблемы, связанные с климатическими изменениями и необходимостью снижения углеродных выбросов в атмосферу планеты. Сегодня мы заключили соглашение о сотрудничестве между правительством Тюменской области, компанией СИБУР и Тюменским государственным университетом в области развития технологий контроля углеродного баланса и декарбонизации экономики", - сообщил глава региона.

Тюменская область готова полноценно развивать карбоновый проект, в том числе используя для этих целей потенциал Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.

Напомним, в первый день работы форума было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере декарбонизации между правительством Тюменской области и ООО "ГринЭко Инвест", которая занимается поиском и развитием инвестпроектов по снижению выбросов парниковых газов.

Развитию региональной экономики, будет способствовать дорожная карта расширения использования выпускаемой в Тюменской области высокотехнологичной продукции в интересах ПАО "Газпром".

"Реализация дорожной карты позволит участникам тюменского нефтегазового кластера увеличить объемы производства высокотехнологичной продукции, продуктов и услуг, будет способствовать росту научно-технического и промышленного потенциала Тюменской области", - отметил глава региона.

В целом за два дня работы тюменской делегации на ПМЭФ-2021 было подписано восемь документов о сотрудничестве с крупными компаниями и некоммерческими структурами федерального уровня.

Евгений Бабенко