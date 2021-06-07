Глава Тюменской области вручил региональные награды участникам Российской студвесны

Фото Сергея Елесина Фото Сергея Елесина

Губернатор Тюменской области Александр Моор вручил региональные награды двадцати руководителям и участникам тюменских студенческих творческих коллективов, отличившихся на Всероссийской студенческой весне. Торжественная церемония прошла в ДК "Нефтяник" в Тюмени 7 июня.

"Ребята доказали, что на нашей земле живут творческие и талантливые люди. Любой успех - это всегда результат большого трудолюбия и мастерства. У вас эти качества есть. Желаю нашему студенчеству новых побед!", - обратился к награжденным Александр Моор.

Напомним, на Всероссийской студвесне в Нижнем Новгороде Тюменскую область представляли 111 студентов из 10 вузов, колледжей и техникумов. Они завоевали 12 наград, в том числе два Гран-при, а музыкальный коллектив "Мята" был приглашен в концертный тур "Россия - страна возможностей".

В региональной студвесне-2021 приняли участие 2 тыс. 800 тыс. человек. Не всем пока удалось выйти на всероссийский уровень, но молодые люди строят амбициозные планы на будущее.

"Важнейшее качество тюменской студвесны - преемственность поколений. Выпускники отправляются во взрослую жизнь, но им на смену каждый год приходят талантливые первокурсники. Творческие коллективы постоянно обновляются, и в этом - залог успеха", - прокомментировала заместитель директора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

Евгений Бабенко