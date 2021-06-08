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На Ямале выпустили в Обь 755 тысяч мальков чира

Экономика, 17:02 08 июня 2021

правительство Ямала | Фото: правительство Ямала

755 тыс. штук молоди чира, выращенные на Собском рыбоводном заводе, пополнили популяцию Обь-Иртышского бассейна, сообщает администрация ЯНАО.

Спецоперация по выпуску мальков прошла на р. Обь. Мальков выпускали на участки с небольшими глубинами, где больше еды и меньше хищников.

До конца летнего сезона Собский рыбоводный завод планирует выпустить в водные объекты Ямала еще примерно 14 млн экземпляров сиговых видов рыб, из них около 13 млн молоди муксуна и 1 млн экземпляров чира. За последние четыре года предприятие пополнило Обь-Иртышский бассейн более чем на 100 млн мальков сиговых пород.

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# река Обь , ЧИР , ямальская рыба , ЯНАО

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