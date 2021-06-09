В Ишиме из семи детсадов эвакуировали 3 тыс. человек

| Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте | Фото: Администрация города Ишима во ВКонтакте

Почти 3 тыс. человек эвакуировали из 18 зданий семи детсадов Ишима после анонимного сообщения о минировании 9 июня.

Четыре здания уже обследовали сотрудники полиции, МЧС, Росгвардии и кинологи, после чего дети и воспитатели вернулись в группы. Работа экстренных служб продолжается.

Часть детей забрали домой родители, остальные ждут возвращения в детский сад. Для малышей организован питьевой режим.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" рассказал заместитель главы города по социальным вопросам Борис Долженко.

"Работаем по алгоритму. После майских эвакуаций он детально отработан, как и взаимодействие всех служб. Определены места вывода детей на безопасное расстояние и места эвакуации", - подчеркнул он.

Напомним, 17, 18 и 19 мая в Ишиме эвакуировали учеников школ города и воспитанников детских садов. Сообщения о минировании оказались ложными.

Инна Кондрашкина