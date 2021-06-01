В Тюменской области упрощается процедура оформления прав собственности на гаражи

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области упрощается процедура оформления прав собственности на гаражи и на земельные участки под ними. На заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям депутаты областной думы рассмотрели законопроект Тюменской области "Об отдельных вопросах, связанных с предоставлением гражданам для собственных нужд земельных участков для размещения гаражей".

Проект закона, сообщает пресс-служба областной думы, подготовлен в целях создания механизма реализации положений федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", которым внесены изменения в закон "О введении в действие Земельного кодекса РФ" в части регламентации положений о предоставлении земельных участков для размещения гаражей.

По словам главы комитета Владимира Ковина, сейчас в законодательстве нет определенного механизма, для того чтобы можно было узаконить земельный участок, на котором расположен гараж. "Сейчас из-за пробелов в законодательстве незарегистрированными остаются миллионы земельных участков и гаражей по всей стране. Стоит отметить, основное условие – гараж на участке является объектом капстроительства и построен до 30 декабря 2004 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации", - сообщил он.

"Гаражная амнистия" стартует в стране с 1 сентября 2021 года. Это термин уже устоялся в обиходе, но по мнению юристов, точнее будет говорить о "земельно-гаражной амнистии". Принятые правила направлены преимущественно на разрешение вопросов оформления собственности именно на земельные участки, на которых расположены гаражи, а не на амнистию самовольно возведенных гаражных построек (Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. № 79-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации").

До 1 сентября 2026 года граждане, использующие гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, имеют право на бесплатное предоставление им в собственность земельных участков, на которых они расположены. Речь идет о земельных участках, находившихся до этого в государственной или муниципальной собственности.

Депутаты приняли законопроект в первом и втором чтении и вынесли на заседание областного парламента, которое состоится 17 июня 2021 года.