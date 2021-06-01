В Тюмени состоялся этап велогонки критериум
Более 160 спортсменов из шести регионов страны приняли участие в этапе велогонки критериум, чемпионате и первенстве Тюменской области по велосипедному спорту
На трассе в Тюмени соревновались спортсмены от 13 до 19 лет и старше. В праздничный день, который был третьим и завершающим днем соревнований, спортсмены сделали шесть заездов.
Многие призовые места в гонке заняли тюменские спортсмены. Например, второе место заняла Дарья Зарина. Елизавета Десяткова из команды спортивной школы № 4 Тюмени заняла в командной гонке первое место во второй день соревнований.
В первенстве Тюменской области первое и второе место заняли спортсмены из Увата Александра Мальцева и Кристина Медведева.
Победители чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту будут принимать участие в других всероссийских соревнованиях, сообщает Тюменская область сегодня.