В Тюмени состоялся этап велогонки критериум

| Фото: Тюменская область сегодня | Фото: Тюменская область сегодня

Более 160 спортсменов из шести регионов страны приняли участие в этапе велогонки критериум, чемпионате и первенстве Тюменской области по велосипедному спорту

На трассе в Тюмени соревновались спортсмены от 13 до 19 лет и старше. В праздничный день, который был третьим и завершающим днем соревнований, спортсмены сделали шесть заездов.

Многие призовые места в гонке заняли тюменские спортсмены. Например, второе место заняла Дарья Зарина. Елизавета Десяткова из команды спортивной школы № 4 Тюмени заняла в командной гонке первое место во второй день соревнований.

В первенстве Тюменской области первое и второе место заняли спортсмены из Увата Александра Мальцева и Кристина Медведева.

Победители чемпионата и первенства Тюменской области по велосипедному спорту будут принимать участие в других всероссийских соревнованиях, сообщает Тюменская область сегодня.