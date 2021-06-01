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27 млрд рублей выделили в России на погашение ипотеки для многодетных семей

Экономика, 14:05 13 июня 2021

asi.ru | Фото: asi.ru

Более 27 млрд рублей будет дополнительно направлено многодетным семьям на компенсацию платежей по жилищным кредитам. Распоряжение подписал Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства.

Государство помогает полностью или частично погасить ипотеку семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма такой выплаты составляет 450 тыс. рублей.

"В 2020 году на эти цели было выделено 40,5 млрд рублей, в 2021 году – 26,8 млрд рублей. Дополнительное финансирование позволит поддержать еще не менее 60 тысяч многодетных семей", - говорится в сообщении правительства.

Вопрос обсуждался на заседании правительства 10 июня. По словам Михаила Мишустина, льготы по ипотеке – одна из самых востребованных мер государственной помощи семьям с детьми.

"Люди этим активно пользуются. Поэтому необходимо дополнить сумму, которая ранее была предусмотрена в федеральном бюджете", – пояснил он.

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# ипотека , многодетные семьи

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