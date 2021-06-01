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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Лесные пожары в Тюменском районе локализованы

Происшествия, 16:12 13 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О локализации лесных пожаров в районе пос. Боровского Тюменского района сообщает региональный оперативный штаб.

Пожары возникли на землях обороны и безопасности и на землях лесного фонда, общая площадь - около 7 га. В настоящее время пожары локализованы, на тушении задействовано 60 человек и 15 единиц техники Тюменской авиабазы, МЧС России, Военного лесничества, добровольных пожарных дружин, сообщили в областном департаменте лесного комплекса.

Ранее введенные из-за задымления ограничения движения на 14-15 км федеральной трассы Тюмень-Омск сняты, пояснили в ГИБДД по Тюменской области.

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# лесные пожары , пожароопасный сезон

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