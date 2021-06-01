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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Огнеборцы наращивают группировку для тушения лесного пожара в Тюменском районе

Происшествия, 13:40 13 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 12 гектаров составляет площадь пожара неподалеку от пос. Боровский в Тюменском районе. Горит лес, на месте работают огнеборцы.

"Работают 31 человек личного состава. Задействовано восемь единиц техники. Группировка наращивается с целью недопущения распросранения огня на населенные пункты. Осуществляется подача воды с воздуха при помощи вертолета", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Движение на участке трассы Тюмень – Омск перекрыто, поскольку в округе сильное задымление.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , леса , пожар , пожароопасный сезон

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