Огнеборцы наращивают группировку для тушения лесного пожара в Тюменском районе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 12 гектаров составляет площадь пожара неподалеку от пос. Боровский в Тюменском районе. Горит лес, на месте работают огнеборцы.

"Работают 31 человек личного состава. Задействовано восемь единиц техники. Группировка наращивается с целью недопущения распросранения огня на населенные пункты. Осуществляется подача воды с воздуха при помощи вертолета", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Движение на участке трассы Тюмень – Омск перекрыто, поскольку в округе сильное задымление.

Инна Пахомова