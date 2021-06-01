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В Нижнетавдинском районе будут развивать биатлон

Спорт, 12:07 16 июня 2021

администрация Нижнетавдинского района ВКонтакте | Фото: администрация Нижнетавдинского района ВКонтакте

Отделения биатлона открыли в спортивном комплексе "Нижняя Тавда". Старт развитию нового вида спорта дали мастер спорта России международного класса по биатлону, участник зимних Олимпийских игр в Нагано, чемпион Европы Павел Вавилов и четырехкратная чемпионка Европы по биатлону, заслуженный мастер спорта Ирина Старых, сообщает администрация района.

После поздравлений состоялось торжественная передача винтовок воспитанникам Нижнетавдинской спортивной школы. Ребята получили возможность испытать новое оружие. Мастер-класс для спортсменов провела Ирина Старых.

Глава Нижнетавдинского района Валерий Борисов выразил надежду на то, что теперь от желающих заниматься этим видом спорта не будет отбоя.

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# биатлон , Ирина Старых , Павел Вавилов

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