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Рецидивиста-любителя пьяного вождения по Тюмени суд отправил в колонию-поселение

Происшествия, 12:29 16 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении – такой приговор вынес 46-летнему тюменцу Калининский районный суд за неоднократную пьяную езду.

Как сообщает областная прокуратура, мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Установлено, что вечером 23 февраля 2021 года мужчина в состоянии опьянения на ВАЗ-21110 поехал домой. Его остановили сотрудники ДПС. От водителя исходил запах алкоголя. Проведенное освидетельствование подтвердило нетрезвое состояние.

Ранее, в 2019 году, мужчина уже был осужден по ст. 264.1 УК РФ за пьяное вождение и лишен водительских прав на срок до 1 февраля 2022 года.

Также, по решению суда, мужчина лишен на 2 года 11 месяцев права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

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# прокуратура , пьяная езда , судьи

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