Поступления в бюджет Тюменской области увеличились на 6,8 млрд рублей

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Более чем на 6,8 млрд рублей увеличились налоговые поступления в бюджет Тюменской области за пять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, сообщается на официальном сайте регионального управления ФНС России. Общая сумма налоговых поступлений в областной бюджет за период с января по май - 37,8 млрд рублей.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области за январь-май 2021 года обеспечили следующие налоги: НДФЛ – 39,3%, налог на прибыль - 31%, имущественные налоги - 17,5%. В федеральный бюджет поступления выросли на 1,2 млрд рублей и составили 30,2 млрд рублей.

По состоянию на 1 июня 2021 года поступления администрируемых УФНС России по Тюменской области доходов в консолидированный бюджет Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли более чем на 11 млрд рублей или на 12,4%, и составили 100,6 млрд рублей.

Без учета платежей на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование, зачисляемых в государственные внебюджетные фонды, размер поступлений составил порядка 68 млрд рублей, что больше уровня поступлений за соответствующий период 2020 года на 13,4% или на 8 млрд рублей.

Евгений Бабенко