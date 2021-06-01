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Суд рассмотрит дело жителя Тюменской области, угрожавшего убить воспитательницу детсада

Происшествия, 15:07 17 июня 2021

prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

В Тюменском районе будут судить мужчину, угрожавшего ножом воспитателю детского сада, сообщает региональная прокуратура.

Напомним, 31 мая житель в пос. Винзили в состоянии опьянения пришел в детский сад за своим пятилетним сыном. Когда воспитатель отказалась отдать ему ребенка, он стал угрожать женщине убийством, достав тычковый нож.

Сотрудники Росгвардии доставили мужчину в участковый пункт полиции. Мальчика из детсада забрала мать. Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены мировому судье. Санкция статьи УК "Угроза убийством" предусматривает обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на срок двух лет.

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# Винзили , суд , угроза убийством

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