Тюменские легкоатлеты выступят на городском чемпионате

| Фото: МАУ СШ № 2 города Тюмени | Фото: МАУ СШ № 2 города Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по легкой атлетике пройдут 18 и 19 июня на стадионе "Геолог". Атлеты будут состязаться в беге, в прыжках в высоту, в длину, в тройном прыжке и в толкании ядра, сообщает департамент по спорту и молодежной политике Тюмени.

На старт соревнований выйдут спортсмены в возрасте от 14 лет и старше, представляющие спортивную школу № 2, Центр спортивной подготовки Тюменской области, спортивно-адаптивную школу "Неге" города Тюмени, Тюменское президентское кадетское училище, Тюменское высшее военно-инженерное командное училище, любительские беговые клубы и Тюмени и Ялуторовска.

Как отмечают организаторы, участие в стартах даст легкоатлетам возможность выполнить нормативы, повысить спортивные разряды, тем самым совершенствуя свое мастерство и уровень подготовки.