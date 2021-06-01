В Ишиме завершили модернизацию очистных сооружений мясокомбината

Вода без очистки, после грубой очистки и на выходе. | Фото: агрохолдинг "Юбилейный" Вода без очистки, после грубой очистки и на выходе. | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Полную модернизацию очистных сооружений провели на ишимском мясокомбинате агрохолдинга "Юбилейный", на это у предприятия ушло около 120 млн рублей.

"Это на сто процентов инициатива компании, основанная на экоактивной позиции. Очистные - технически сложный, можно сказать, уникальный проект, оснащенный японским оборудованием, возведенный и смонтированный уральским подрядчиком", - рассказала специалист по связям с общественностью Вера Казанцева.

Строительство велось в два этапа, пояснила она. Блок физико-химической очистки завершили осенью 2019 года, биологической фильтрации – в 2021 году. Благодаря ему проводится мембранная очистка на молекулярном уровне.

Очистные уже запустили в эксплуатацию, их проектная мощность составляет 1 тыс. куб. м воды в сутки. Качество очистки настолько высокое, что производственные стоки соответствуют рыбохозяйственным значениям. Вода на выходе должна отвечать 14-и установленным критериям, это и является показателем качества.

На предприятии пояснили, что модернизацию провели в рамках корпоративной программы по улучшению экологической ситуации на всех трех предприятиях холдинга, которую реализуют с 2018 по 2023 годы.

Инна Кондрашкина