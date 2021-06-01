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Заявления на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми будут принимать с 1 июля 2021 года

Экономика, 14:48 24 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Заявления на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет будут принимать с 1 июля 2021 года. Как сообщает пресс-служба ОПФР по Тюменской области, подать заявление можно будет на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", новые выплаты будут предоставляться родителям, в одиночку воспитывающим детей с 8 до 17 лет, а также женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.

Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.

В Тюменской области выплата семьям с одним родителем составит 5 тыс. 997,50 рублей в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе, который составляет 11 тыс. 995 рублей), а выплата беременной женщине – 6 тыс.188 рублей (50% от прожиточного минимума трудоспособного в регионе – 12 тыс. 376 рублей).

Важным условием для получения пособий, отмечено в сообщении, является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения заявлений появятся после опубликования соответствующего постановления правительства РФ.

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