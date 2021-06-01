Тюменка Юлия Каплина завоевала Кубок Европы по скалолазанию

| Фото: Федерация скалолазания России | Фото: Федерация скалолазания России

Действующая рекордсменка мира, обладательница лицензии участника Олимпийских игр Юлия Каплина из Тюмени завоевала Кубок Европы по скалолазанию в дисциплине "Скорость" в Инсбруке 23 июня.

Как сообщает Федерация скалолазания России, теперь в и без того богатой копилке сильнейшей скоростницы планеты есть награда и этого турнира.

В квалификации Каплина использовала на одну сотую больше полячки Натальи Калуцки и заняла вторую строчку. Но это были мелочи.

В 1/8 финала россиянка обогнала украинку Софию Гладку. В четвертьфинале без борьбы сдалась испанка Мария Лаборда Сагасте, сделав фальстарт. Дальше Юлия поочередно с хорошим временем обогнала двух хозяек скалодрома. В полуфинале – Александру Элмер (7,18 против 7,87), в финале – Лауру Стоклер (7,02 против 7,80). Австрийки, впрочем, не были огорчены – они обновили национальный рекорд.

Елизавета Иванова (Свердловская область) стала 5-й. Побороться за награды помешала досадная ошибка. Обладательница лицензии участника Олимпийских игр Виктория Мешкова (Свердловская область) заняла 11-е место. Напомним, что за несколько часов до этого она пробилась в полуфинал Кубка мира в лазании на трудность, профильной для себя дисциплине.

У мужчин золото Кубка Европы выиграл француз Гийом Моро. В финале он опередил Ярослава Ткача из Украины. Бронза у итальянца Алессандро Чингари.

Единственный россиянин на турнире Александр Шиков (Тюменская область) выбыл из борьбы в четвертьфинале из-за фальстарта.