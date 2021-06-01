Искусственный интеллект - сквозная тема форума "Инфотех-2021" в Тюмени

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Искусственный интеллект станет сквозной темой форума "Инфотех-2021" в Тюмени 13-14 октября.

Это одна из крупнейших площадок, где IT-профессионалы коммерческого и государственного сектора могут встретиться, обменяться опытом и обсудить новейшие цифровые технологии. Форум проводится правительством Тюменской области на протяжении 14 лет.

Эксперты обсудят возможности и прорывные достижения, которые открывает широкое использование искусственного интеллекта в различных отраслях экономики, образовании и повседневной жизни, а также связанные с применением искусственного интеллекта правовые и этические риски.

"Инфотех-2021" познакомит участников мероприятия с уже существующими проектами Тюменской области, использующими нейронные сети и искусственный интеллект для оказания услуг гражданам и консультаций по различным вопросам.

В программе этого года учтут все направления цифрового развития страны. Ключевой темой станет поиск эффективных путей реализации региональных проектов национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Эксперты обсудят информационные инфраструктуру и безопасность, цифровую трансформацию государственного управления, поддержку проектов на базе цифровых технологий и наращивание кадрового потенциала в IT-отрасли.

Гостями и спикерами форума станут представители зарубежных и российских ИТ-компаний, руководители федеральных структур и регионов, органов исполнительной власти и местного самоуправления, цифровой трансформации коммерческого и государственного сектора.

За время своей работы мероприятие приобрело широкую известность. Ежегодно количество его участников увеличивается, география расширяется. Представители органов власти, ведущие российские и международные ИТ-компании, профильные средства массовой информации обсуждают новые технологии и перспективы развития отрасли. Мероприятие не только стало традиционной площадкой для обмена опытом, но и дало толчок развитию ИТ-культуры в Тюменской области.

Одной из особенностей этого года станет отдельная программа для школьников и студентов под общим названием "Инфотех Junior", которая пройдет в рамках традиционной ИТ-недели. Здесь ребята, интересующиеся "цифрой", смогут поучаствовать в мастер-классах, лекциях, воркшопах и семинарах, в соревнованиях и конкурсах по программированию, робототехнике и информационной безопасности, поединках Science Slam School и киберспортивных состязаниях.

Зарегистрироваться на "Инфотех-2021" можно здесь.