Россельхозбанк в 2021 г увеличил финансирование сезонных работ в Тюменской области более чем на 50%

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Около 3,2 млрд рублей, из них более 1 млрд на проведение сезонных работ, направил аграриям региона Тюменский филиал РСХБ с начала текущего года. По сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года прирост кредитования посевной превысил 50%.

Широкая продуктовая линейка банка предусматривает особые условия кредитования проведения сезонно-полевых работ как для клиентов крупного бизнеса, которые обеспечивают основу продовольственной безопасности региона, так и сельхозтоваропроизводителей малого и микробизнеса.

Кроме того, Россельхозбанк предоставляет льготные кредиты по сниженной процентной ставке. На сегодняшний день 90% заемных средств на сезонно-полевые работы выданы на льготных условиях.

"Я занимаюсь сельским хозяйством более 13 лет, из которых 10 лет мы сотрудничаем с РСХБ. Банк нам очень помог в самом начале и до сих пор оказывает поддержку, в том числе в проведении посевных", - рассказал глава КФХ Валентин Коняшин.

Кредитные средства выделяются на приобретение горюче-смазочных материалов, закупку минеральных и органических удобрений, средств защиты, семян и т.д.

"Очень важно оказать поддержку аграриям своевременно. С каждым представителем АПК мы прорабатываем вопрос о выдаче заемных средств в индивидуальном порядке, что дает возможность подобрать максимально комфортные условия на весь период кредитования в зависимости от целей предприятия", – рассказал директор Тюменского филиала Россельхозбанка Михаил Стебихов.