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В Тюмени новый партнёр программы "СберСпасибо" – шинный центр "Юмикс"

Экономика, 17:03 28 июня 2021

ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

В Тюмени к программе лояльности "СберСпасибо" присоединился новый партнёр – шинный центр "Юмикс" (ул. Пермякова, 15). Теперь обладатели бонусов могут использовать их в качестве частичной оплаты услуг по шиномонтажу, ремонту и мойке автомобилей – до 99% от суммы чека.

Также клиентам шинного центра "Юникс" начисляются повышенные бонусы от "СберСпасибо" в размере 5% от суммы оплаченных услуг картой СберБанка.

"Программа лояльности СберСпасибо – это эффективный инструмент для увеличения выручки и поощрения клиентов. Участие в программе даёт возможность партнёрам предоставлять клиентам привлекательные условия обслуживания при оплате товаров или услуг банковской картой. Помимо сетевого крупного ретейла, подключиться к СберСпасибо теперь могут малые и средние компании", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

Подробный перечень партнёров, правила и информация о программе – на сайте spasibosberbank.ru или в мобильном приложении программы "СберСпасибо".

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