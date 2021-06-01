Северянин остался без денег, заказав эвакуатор у мошенника

| Фото: mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Мошенника, обманувшего жителя Горноправдинска, разыскивают уватские полицейские, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

34-летний мужчина планировал перевезти на эвакуаторе в Омск личный автомобиль. Он разместил объявление в одной из социальных сетей. На предложение мужчины откликнулся неизвестный, который пообещал потерпевшему доставить машину.

В назначенный день потерпевший встретился с водителем эвакуатора и они поехали в Омск. В дороге потерпевшему позвонил мошенник и сообщил, что 9 тыс. рублей необходимо перечислить на банковский счет. В дальнейшем в разговоре с водителем, потерпевший узнал, что владелец эвакуатора не знаком с мужчиной. Он согласился совершить перевозку, а деньги за оказанную услугу ему пообещали выплатить после выполнения заказа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.